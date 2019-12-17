В ДТП на улице Соликамской в Перми пострадали два человека
Пострадавших отправили в больницу
Авария произошла около 12:30. Фото: скриншот с видео в "Перми Активной"
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В Перми на улице Соликамской произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины.
Авария произошла около 12:30. Столкнулись две иномарки. От удара одна машина вылетела на обочину и перевернулась. В пресс-службе «скорой помощи» сообщили о двух пострадавших.
38-летняя женщина получила травму груди и перелом ребер, еще одна пострадавшая получила сочетанную и черепно-мозговую травму головы. Обеих отправили в городскую клиническую больницу №4 в состоянии средней тяжести.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU