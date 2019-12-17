В Пермском районе закончилось строительство детского сада на 350 мест

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-17T12:27:21+03:00

Дошкольное учреждение будет иметь спортивную направленность. Фото: Правительство Прикамья

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Новый детский сад в Култаево готов принять воспитанников. Инспекция госстройнадзора Пермского края провела итоговую проверку объекта и выдала заключение о соответствии нового детского сада всем строительным требованиям.

Площадь садика - 5, 7 тысяч квадратных метров. В здании три этажа и один подвальный. На территории есть детские площадки, качели, беседки и скамейки.

Дошкольное учреждение будет иметь спортивную направленность. На территории разместили спортивную площадку, а в штате воспитателей есть инструктор по физической культуре.

На строительство детского сада было направлено 236,6 миллионов рублей, 110,1 миллионов рублей – из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография».

Садик смогут посещать 350 детей дошкольного возраста

ИСТОЧНИК KP.RU