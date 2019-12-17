Глава Индустриального проверил состояние тротуаров и дорог
Александр Иванов совместно с представителем МКУ «Благоустройство Индустриального района» Игорем Ивановым прошлись по главным улицам Индустриального района: декабристов, Советской Армии, Карпинского, Стахановской, Баумана, 9-го Мая, Семченко.
- В целом очистка проезжей части от снега и льда произведена достаточно хорошо. Однако на тротуарах и пешеходных дорожках местами скользко, - отметил Александр Иванов.
Несколько замечаний у главы района все-таки появилось. Он поручил провести дополнительную обработку тротуаров противогололедными материалами, а через некоторое время промести.
ИСТОЧНИК KP.RU