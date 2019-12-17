2019-12-17T12:12:16+03:00
Общество

Глава Индустриального проверил состояние тротуаров и дорог

Рейд был организован по поручению Дмитрия Самойлова
Лилия Абибулаева
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Глава района остался доволен состоянием тротуаров, но несколько замечаний все-таки появилосьГлава района остался доволен состоянием тротуаров, но несколько замечаний все-таки появилось
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Александр Иванов совместно с представителем МКУ «Благоустройство Индустриального района» Игорем Ивановым прошлись по главным улицам Индустриального района: декабристов, Советской Армии, Карпинского, Стахановской, Баумана, 9-го Мая, Семченко.

- В целом очистка проезжей части от снега и льда произведена достаточно хорошо. Однако на тротуарах и пешеходных дорожках местами скользко, - отметил Александр Иванов.

Несколько замечаний у главы района все-таки появилось. Он поручил провести дополнительную обработку тротуаров противогололедными материалами, а через некоторое время промести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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