"Машина перевернулась и вылетела на обочину". В Перми произошло страшное ДТП
В Перми 17 декабря произошла страшная авария. На Соликамском тракте столкнулось несколько машин.
В социальных сетях опубликовали фото с места аварии. На снимках видно, что столкнулись две легковушки. Одну от удара отбросило на обочину. Машина перевернулась. На месте работают сотрудники ГИБДД и «скорой помощи».
Подробности аварии уточняются. О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП пострадала 34-летняя женщина. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что авария произошла днем в воскресенье, 15 декабря, на перекрестке Мира и советской Армии. В результате столкновения двух легковушек пострадала 34-летняя пермячка.
ИСТОЧНИК KP.RU