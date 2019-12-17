2019-12-17T11:56:02+03:00
Происшествия

"Машина перевернулась и вылетела на обочину". В Перми произошло страшное ДТП

Авария произошла на Соликамском тракте
Лилия Абибулаева
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Машину отбросило на обочину. Фото: Instagram @chp_59Машину отбросило на обочину. Фото: Instagram @chp_59
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В Перми 17 декабря произошла страшная авария. На Соликамском тракте столкнулось несколько машин.

В социальных сетях опубликовали фото с места аварии. На снимках видно, что столкнулись две легковушки. Одну от удара отбросило на обочину. Машина перевернулась. На месте работают сотрудники ГИБДД и «скорой помощи».

Подробности аварии уточняются. О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП пострадала 34-летняя женщина. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что авария произошла днем в воскресенье, 15 декабря, на перекрестке Мира и советской Армии. В результате столкновения двух легковушек пострадала 34-летняя пермячка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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