«Хотели поздравить с Новым годом». Стали известны подробности о мужчинах, которые устроили стрельбу у пермского клуба
Вечером 15 декабря социальных сетях появилось видео, на котором неизвестные подъехали на машине к ночному клубу на улице монастырской, сделали несколько выстрелов в воздух и уехали.
На следующий день подозреваемых задержали. Их удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Сотрудники полиции изъяли 21 гильзы от патронов светозвукового действия.
Стали известны подробности о мужчинах, которые устроили стрельбу у пермского клуба.
Оказалось, что мужчины приехали в Пермь из Самары. Сначала приятели хорошо отдохнули в увеселительном заведении, а потом решили поделиться с пермяками свои новогодним настроением. Весельчаков задержали. У них изъяли оружие и 15 светозвуковых патронов.
- По результатам проведенного исследования предмет является списанным охолощенным оружием – 7,62 мм модернизированным автоматом Калашикова. Данный автомат предназначен для стрельбы патронами светозвукового действия (холостыми) и не относится к огнестрельному оружию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
В отношении задержанных составили административные протоколы. По словам мужчин, они не хотели кого-либо напугать, а лишь поздравить окружающих с наступающим Новым годом.
ИСТОЧНИК KP.RU