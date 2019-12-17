«Хотели поздравить с Новым годом». Стали известны подробности о мужчинах, которые устроили стрельбу у пермского клуба

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-17T11:29:50+03:00

У них изъяли оружие и 15 светозвуковых патронов. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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Вечером 15 декабря социальных сетях появилось видео, на котором неизвестные подъехали на машине к ночному клубу на улице монастырской, сделали несколько выстрелов в воздух и уехали.

На следующий день подозреваемых задержали. Их удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Сотрудники полиции изъяли 21 гильзы от патронов светозвукового действия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/750148" frameborder="0"></iframe> Стали известны подробности о мужчинах, которые устроили стрельбу у пермского клуба.

Оказалось, что мужчины приехали в Пермь из Самары. Сначала приятели хорошо отдохнули в увеселительном заведении, а потом решили поделиться с пермяками свои новогодним настроением. Весельчаков задержали. У них изъяли оружие и 15 светозвуковых патронов.

- По результатам проведенного исследования предмет является списанным охолощенным оружием – 7,62 мм модернизированным автоматом Калашикова. Данный автомат предназначен для стрельбы патронами светозвукового действия (холостыми) и не относится к огнестрельному оружию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении задержанных составили административные протоколы. По словам мужчин, они не хотели кого-либо напугать, а лишь поздравить окружающих с наступающим Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU