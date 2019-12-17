Благодаря конкурсу «Город – это мы» в Перми реализовано порядка 100 социально значимых проектов

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-17T10:40:34+03:00

На них были направлены гранты на сумму более 22,4 млн рублей

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В этом году конкурс «Город – это мы» проходил в 12 номинациях. Победители конкурса в течение года проводили экологические акции, экскурсии для старшего поколения, различные форумы и другие актуальные для города мероприятия.

На участие в конкурсе социально значимых проектов «Город – это мы» пермскими некоммерческими организациями, ТОС, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями было подано 234 заявки.

С успешной реализацией общественных инициатив руководителей и активистов НКО города поздравили заместитель главы администрации Перми Лидия Королева, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты.

- В прошлом году состоялся юбилейный конкурс «Город-это мы», в этом – конкурс прошел в 21 раз. Мы видим, что участников становится больше, качество подготовки проектов растет, решаются актуальные вопросы, - отметила Лидия Королева.

Напомним, больше всего проектов реализовано в рамках номинации «Здоровый город начинается с тебя» (13 проектов), в рамках номинации «Общественное партнерство» реализовано 12 проектов, в номинациях «Видим проблему – можем решить!» – 11 проектов, в номинации «Пермь – территория культуры» воплощены в жизнь 10 проектов пермских НКО.

Например, для пермяков «серебряного возраста» были организованы экскурсии по городу, а молодежь могла стать участниками форума медицины и здоровья «Здоровая Пермь-2019». В августе на выставке-форуме «Православная Русь-2019» была организована экспозиция «Священнослужители войны», прошла «Большая волонтерская неделя», которая включала в себя субботники, работы по благоустройству долин малых рек и другие экологические акции. Летом в пермских парках проходил «Фестиваль авторских театров», в начале декабря во Дворце детского (юношеского) творчества открылась выставка новогодних елок городов-побратимов.

Напомним, конкурс социально значимых проектов «Город – это мы» проводится администрацией Перми ежегодно в целях развития партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, стимулирования творческой и гражданской активности жителей.

В этом году на реализацию 99 проектов были направлены гранты в форме субсидий из бюджета города на сумму более 22,4 млн рублей. Размер одного гранта в зависимости от номинации составил от 100 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU