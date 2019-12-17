Жители Прикамья могут купить новогоднюю ель за 120 рублей

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-17T10:42:28+03:00

За незаконную рубку предусмотрен штраф в 500 тысяч рублей. Фото: Правительство Прикамья

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае усилили контроль за вырубкой елей перед праздником. Во вторник, 17 декабря, стартовало профилактическое «Новогодняя ель». Сотрудники лесничеств и полиции будут патрулировать леса и пресекать незаконную вырубку.

Но у жителей Прикамья есть возможность обзавестись новогодней красавицей законным путем. Натуральную ель можно будет купить, обратившись в одно из лесничеств. В зависимости от высоты елка будет стоить от 20,22 рублей до 121,34 рублей за штуку. На семью выделяется не более 2 елок.

Ели доставляют со специальных участков, которые очищаются для прокладки линий элетропередач, газопроводов и нефтпроводов.

За незаконную рубку предусмотрен штраф в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU