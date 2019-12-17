2019-12-17T11:31:18+03:00
Общество

Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» представит проект строительства аквапарка

Он может появиться на площадке рядом с инфекционной больницей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
На строительство выделят 200 миллионов руюлейНа строительство выделят 200 миллионов руюлейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», которым владеют краевые власти, покажет проект нового аквапарка. Издание «Business Class» сообщает о том, что власти рассмотрят вопрос о присвоении объекту приоритетного инвистиционного статуса.

Под строительство аквапарка рассматриваются две площадки: рядом с инфекционной больницей на улице Калинина,84 и рядом со строящимся зоопарком. Нас строительство многофункционального центра, в который помимо аквапарка войдет еще и фитнес-центр с гостиницей из бюджета края выделят 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хотели поздравить с Новым годом». Стали известны подробности о мужчинах, которые устроили стрельбу у пермского клуба
"Уехал на машине по делам и не вернулся". В Перми при странных обстоятельствах пропал мужчина
Благодаря конкурсу «Город – это мы» в Перми реализовано порядка 100 социально значимых проектов
Жители Прикамья могут купить новогоднюю ель за 120 рублей
Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» представит проект строительства аквапарка
"Я общий, меня все любят". Бездомный пес Гриша написал губернатору Прикамья в Instagram
Фестиваль «Театральное Приволжье» продолжится в 2020 году
В Перми по делу о строительстве зоопарка задержали бывшего начальника краевого УКСа
В центре Перми трактор, который чистит улицы, разбил остановку
В Перми начали курсировать «Трамваи пожеланий»
В Прикамье при странных обстоятельствах пропали две школьницы
В соцсетях сообщили о том, что в Прикамье в троллейбусе умер пассажир, к которому не приехала «скорая»
"Заберите, ребенок ее боится". В Перми породистую собаку привязали в подъезде и оставили записку
В Перми двух рыбаков унесло на льдине
С начала года на дорогах Прикамья произошло почти 100 ДТП с дикими животными
В Перми закрыли опасный для здоровья детский сад
Пермякам предлагают стать донорами крови до Нового года
В Прикамье за мошенничество осудят бывшего замначальника колонии
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у пермского ночного клуба
Инструктора пермского аттракциона осудили за падение ребенка с высоты
За год в новые квартиры микрорайона Любимов переехали 1500 березниковцев
В Перми автобусный маршрут № 25 будет продлен