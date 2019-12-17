Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» представит проект строительства аквапарка

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-17T11:31:18+03:00

Он может появиться на площадке рядом с инфекционной больницей

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ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», которым владеют краевые власти, покажет проект нового аквапарка. Издание «Business Class» сообщает о том, что власти рассмотрят вопрос о присвоении объекту приоритетного инвистиционного статуса.

Под строительство аквапарка рассматриваются две площадки: рядом с инфекционной больницей на улице Калинина,84 и рядом со строящимся зоопарком. Нас строительство многофункционального центра, в который помимо аквапарка войдет еще и фитнес-центр с гостиницей из бюджета края выделят 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU