Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» представит проект строительства аквапарка
Он может появиться на площадке рядом с инфекционной больницей
На строительство выделят 200 миллионов руюлейФото: Михаил ФРОЛОВ
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ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», которым владеют краевые власти, покажет проект нового аквапарка. Издание «Business Class» сообщает о том, что власти рассмотрят вопрос о присвоении объекту приоритетного инвистиционного статуса.
Под строительство аквапарка рассматриваются две площадки: рядом с инфекционной больницей на улице Калинина,84 и рядом со строящимся зоопарком. Нас строительство многофункционального центра, в который помимо аквапарка войдет еще и фитнес-центр с гостиницей из бюджета края выделят 200 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU