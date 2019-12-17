Фестиваль «Театральное Приволжье» продолжится в 2020 году

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-17T09:54:12+03:00

А в этом году В борьбе за призовые места участвовали 483 коллектива

Изменить размер текста: A A

16 декабря в Нижнем Новгороде чествовали победителей и призёров крупнейшего молодежного фестиваля сценического искусства ПФО «Театральное Приволжье». Этот уникальный проект был реализован в Год театра по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Заместитель полпреда Олег Машковцев наградил не только тех, кто занял первое место, но и школьные и студенческие коллективы, взявшие «серебро» и «бронзу». Ребята получили памятные знаки и целевые гранты на новые спектакли на суммы от 100 до 200 тысяч рублей.

Лучшие режиссёры и актёры получили в подарок поездку в Москву на спектакли ведущих театров России. Награды также получили победители конкурса афиш. «Летом полномочный представитель встречался с актерами студенческих театров на Молодежном форуме «iВолга». Один из ребят сказал, что главным открытием для него стало понимание того, как много людей в округе занимается театром. Возможно, создание единого культурного пространства любителей театра и стало главным результатом проекта. Сегодня мы награждаем победителей фестиваля. Но, уверен, здесь нет проигравших — все участники получили новый импульс для своего творчества, опыт гуманизма, сопереживания и взаимопонимания», — отметил Олег Машковцев.

Замполпреда сообщил, что фестиваль, родившийся в объявленный Президентом России Год театра, по многочисленным просьбам будет продолжен. «Театральное Приволжье-2020» примет Удмуртская Республика.

Главная цель фестиваля — побудить непрофессиональные коллективы к активной творческой конкуренции и выявить новые имена на театральном небосклоне округа.

Участники отмечают, что им давно не хватало соревновательного элемента, и предложение померяться силами со сверстниками из всех регионов ПФО стало настоящим вызовом и непростой творческой задачей.

В борьбе участвовали 483 коллектива и семь тысяч юных актеров. Часть ребят в этом состязании подняли свой уровень, другие отточили мастерство, и главное — каждый получил объективную оценку профессионального жюри и зрителей.

Постановки молодых театральных коллективов посмотрели более 150 тысяч человек, еще 36 тысяч зрителей увидели видеоверсии спектаклей в интернете. Почти 30 тысяч голосов — таков результат народного голосования, с помощью которого определились сильнейшие.

Напомним, лучшей школьной постановкой признана работа ребят из небольшого города Межгорье в Башкортостане. «Театральное Приволжье» создает равные условия для всех и убедительно доказывает, что для настоящего творчества нет преград. Пермский край на фестивале в этом году представил авторский студенческий театр «17-я Скрипка» и школьный театр из Яйвы «Балаганчик». Пермские ребята вошли в пятерку лидеров в округе.

ИСТОЧНИК KP.RU