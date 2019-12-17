В Перми по делу о строительстве зоопарка задержали бывшего начальника краевого УКСа

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-17T09:55:48+03:00

Ранее он проходил свидетелем по этому делу

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В Перми сотрудники полиции задержали Дмитрия Левинского, бывшего начальник УКСа. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что его задержали вчера по делу о строительстве зоопарка. Следователи намерены обратиться в суд для избрания меры пресечения.

Дмитрий Левинский проходил свидетелем по делу о хищении бюджетных средств при строительстве зоопарка в Перми. По информации издания, после обысков в квартире Левинского, его уволили с поста начальника пермского управления капстроительства.

Ранее мы писали о том, что руководителю строительства зоопарка избрали меру пресечения. Он отправится в СИЗО на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU