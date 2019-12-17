В Перми по делу о строительстве зоопарка задержали бывшего начальника краевого УКСа
В Перми сотрудники полиции задержали Дмитрия Левинского, бывшего начальник УКСа. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что его задержали вчера по делу о строительстве зоопарка. Следователи намерены обратиться в суд для избрания меры пресечения.
Дмитрий Левинский проходил свидетелем по делу о хищении бюджетных средств при строительстве зоопарка в Перми. По информации издания, после обысков в квартире Левинского, его уволили с поста начальника пермского управления капстроительства.
Ранее мы писали о том, что руководителю строительства зоопарка избрали меру пресечения. Он отправится в СИЗО на два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU