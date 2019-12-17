В центре Перми трактор, который чистит улицы, разбил остановку

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-17T09:48:55+03:00

Пострадавших во время ЧП нет. Фото: Instagram @chp_59

В этот момент на остановочном пункте были люди

Изменить размер текста: A A

Около 9:00 утра 17 декабря на улице Попова в Ленинском районе Перми произошло ЧП. Трактор, очищающий улицы от снега, наехал на остановку и разбил ее.

- Он наехал на остановку и разбил стеклянную часть, всех осыпало стеклом, - написали пермяки.

chp_59 В центре Перми трактор, который чистит улицы, наехал на остановку

Пострадавших во время ЧП нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появилось видео, как погрузчик задавил пермячку у циркам. Тело женщины обнаружили в четверг, 3 октября, в Мотовилихинском районе Перми. Через некоторое время сотрудники полиции выяснили, что к аварии причастен экскаваторщик.

ИСТОЧНИК KP.RU