2019-12-17T09:48:55+03:00
Общество

В центре Перми трактор, который чистит улицы, разбил остановку

В этот момент на остановочном пункте были люди
Лилия Абибулаева
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Пострадавших во время ЧП нет. Фото: Instagram @chp_59Пострадавших во время ЧП нет. Фото: Instagram @chp_59
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Около 9:00 утра 17 декабря на улице Попова в Ленинском районе Перми произошло ЧП. Трактор, очищающий улицы от снега, наехал на остановку и разбил ее.

- Он наехал на остановку и разбил стеклянную часть, всех осыпало стеклом, - написали пермяки.

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В центре Перми трактор, который чистит улицы, наехал на остановку
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Пострадавших во время ЧП нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появилось видео, как погрузчик задавил пермячку у циркам. Тело женщины обнаружили в четверг, 3 октября, в Мотовилихинском районе Перми. Через некоторое время сотрудники полиции выяснили, что к аварии причастен экскаваторщик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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