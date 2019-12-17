В Перми начали курсировать «Трамваи пожеланий»
Пермяки поздравили друг друга с наступающими праздниками, оставив пожелание в обычном трамвае. На линию вышли «Трамваи пожеланий».
Праздничные открытки можно увидеть в вагонах маршрутов №5 и №11. Жители города пожелали друг другу хорошей погоды, побольше улыбок, уютных вечеров и других приятных вещей. Всего в период акции пермяки отправили 56 поздравлений, 46 из них – по электронной почте, 9 поздравлений были размещены в социальных сетях с хештегом #трамвайпожеланий,
Оформленные поздравлениями пермяков вагоны будут курсировать по улицам города до конца января.
ИСТОЧНИК KP.RU