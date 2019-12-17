2019-12-17T09:07:46+03:00
Общество

В Перми начали курсировать «Трамваи пожеланий»

Праздничные открытки можно увидеть в вагонах маршрутов №5 и №11
Лилия Абибулаева
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Вагоны будут курсировать по улицам города до конца января. Фото: администрация ПермиВагоны будут курсировать по улицам города до конца января. Фото: администрация Перми
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Пермяки поздравили друг друга с наступающими праздниками, оставив пожелание в обычном трамвае. На линию вышли «Трамваи пожеланий».

Праздничные открытки можно увидеть в вагонах маршрутов №5 и №11. Жители города пожелали друг другу хорошей погоды, побольше улыбок, уютных вечеров и других приятных вещей. Всего в период акции пермяки отправили 56 поздравлений, 46 из них – по электронной почте, 9 поздравлений были размещены в социальных сетях с хештегом #трамвайпожеланий,

Оформленные поздравлениями пермяков вагоны будут курсировать по улицам города до конца января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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