2019-12-17T08:18:37+03:00
Происшествия

В Прикамье при странных обстоятельствах пропали две школьницы

Девочки не вернулись домой после школы
Лилия Абибулаева
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На фото Кристина Мальцева. Фото: Личный архивНа фото Кристина Мальцева. Фото: Личный архив
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В Соликамске разыскивают 14-летних девочек. Кристина Мальцева и Виктория Шибанова утром как обычно ушли в школу, а домой не вернулись. Из здания школы девочки вышли в три часа. Родственники написали заявление в полицию. Страницы в социальных сетях девочек удалены, на телефон они не отвечают. Родственники просят о помощи.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что заявление о пропаже поступило.

Кристина Мальцева была одета: черная куртка, белая шапка, синие джинсы, ботинки замшевые.

Виктория Шибанова была одета: черная парка, спортивные штаны, черные кроссовки.

На фото Виктория Шибанова. Фото: Личный архив

На фото Виктория Шибанова. Фото: Личный архив

Раньше девочки никогда не пропадали. Отношения с родителями были нормальными.

Если вы знаете что-либо о местнонахождении Кристины Мальцевой и Виктории Шибановой, просьба сообщить по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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