В соцсетях сообщили о том, что в Прикамье в троллейбусе умер пассажир, к которому не приехала «скорая»

СЕГОДНЯ 07:57 2019-12-17T07:57:51+03:00

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- Сегодня в троллейбусе человеку стало плохо. Позвонили в «скорую помощь» диспетчер ответил, что машин свободных нет, - сообщили в социальных сетях жители Березников.

ЧП произошло в понедельник, 19 декабря. Одному из пассажиров троллейбусе стало плохо, остальные попытались ему помочь и первым делом вызвали «скорую». Но помощь так и не приехала.

По словам очевидцев, диспетчер сказала, что в городе нет свободных машин. Водитель троллейбуса решил самостоятельно отвезти мужчину в медучреждение, но пассажир скончался в дороге.

- Вопрос: для чего нужна «скорая неотложная помощь», если нет свободных машин, - пишут местные жители.

Главный врач подстанции «скорой помощи» Березников Андрей Соседков. прокомментировал ситуацию. По словам медика, проблема действительно есть - машине не хватает. По мнению главврача, жители вызывают «скорую» тогда, когда можно вызвать участкового, и превращают «неотложную помощь» в «аптеку на колесах».

А никто не задумывался, что бригад нет потому, что ездят на никчемные вызовы? Если бы население вызывало «скорую помощь» на действительно скорые вызовы, машин бы хватало, - написал врач. - Проще всего говорить, что кто-то что-то развалил. Попробуйте вместо вызова «скорой» на головную боль, температуру и т.д. Вызвать участкового. Ведь «скорая», как правило, не делает инъекции, а рекомендует либо дает таблетки. Не превращайте «скорую» в аптеку на колесах. Тогда и всем страждущим поможем вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU