2019-12-17T07:51:06+03:00
Общество

"Заберите, ребенок ее боится". В Перми породистую собаку привязали в подъезде и оставили записку

Местный житель ищет бедняге новый дом
Елена КОНОВА
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Макс - общительный песик. Фото Ивана М.Макс - общительный песик. Фото Ивана М.
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В Перми хозяева привязали таксу в подъезде, оставили при ней записку и ушли.

Вечером 16 декабря пермяк Иван М. зашел в подъезд своего дома по улице Баранчинская и увидел привязанную к дверям таксу. Рядом была записка: "Заберите собаку, у нас ребенок боится ее. Зовут: Макс". После того, как Иван нашел собаку, он посмотрел по камерам и увидел хозяев собаки. На кадрах видно, как они пишут записку и привязывают пса к дверям.

Записка. Фото Ивана М.

Записка. Фото Ивана М.

- Я на ночь Макса у себя оставил, но у меня кошки и мопс, - говорит Иван. - Ищу ему передержку или сразу новый дом. Пес очень общительный, без видимых проблем со здоровьем, только очень худой. Мой телефон: 89826097979

ИСТОЧНИК KP.RU

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