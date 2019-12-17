В Перми двух рыбаков унесло на льдине
В Перми на Каме из-за сброса воды на Камской ГЭС оторвалась льдина с двумя рыбаками. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что ЧП произошло вечером 16 декабря в районе Мотовилихинских заводов.
Льдина отплыла на несколько метров от берега и зацепила пришвартованный дебаркадер. Катер был пришвартован 6 тросами, но два порвали, и его вместе с рыбаками отнесло на 20 метров от берега. Рыбаки смогли перебраться на дебаркадер.
На место выехали спасатели. Они вместе с рыбаками присоединили еще один дополнительный трос и стали подтягивать катер к берегу. Дебаркадер с катером подвинули на старое место швартовки и закрепили. Рыбаки отправились домой, помощь им не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU