В Перми двух рыбаков унесло на льдине

СЕГОДНЯ 07:43 2019-12-17T07:43:54+03:00

Льдина отплыла на несколько метров от берега и зацепила пришвартованный дебаркадер Фото: Василий Вахрин

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В Перми на Каме из-за сброса воды на Камской ГЭС оторвалась льдина с двумя рыбаками. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что ЧП произошло вечером 16 декабря в районе Мотовилихинских заводов.

Льдина отплыла на несколько метров от берега и зацепила пришвартованный дебаркадер. Катер был пришвартован 6 тросами, но два порвали, и его вместе с рыбаками отнесло на 20 метров от берега. Рыбаки смогли перебраться на дебаркадер.

На место выехали спасатели. Они вместе с рыбаками присоединили еще один дополнительный трос и стали подтягивать катер к берегу. Дебаркадер с катером подвинули на старое место швартовки и закрепили. Рыбаки отправились домой, помощь им не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU