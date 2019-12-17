С начала года на дорогах Прикамья произошло почти 100 ДТП с дикими животными
В Пермском крае с начала 2019 года на дорогах края произошло 94 аварии с участием диких животных. Часть из них погибли.
Только три аварии произошло в период с 9 по 15 декабря. В двух случаях автомобили столкнулись с совсем молодыми особями.
Все три ДТП произошли в выходные. Так, на трассе Добрянка - Ярино легковой автомобиль сбил молодую самку. Лосенок появился на свет в этом году. Аналогичный случай произошел на следующий день на трассе Кукуштан-Оса. Там животное сбил микроавтобус.
В этот же день на автодороге Очер-Верещагино-Сива легковой автомобиль сбил двухгодовалого лося.
В Министерстве природы Пермского края предупреждают о том, что автомобилисту за сбитое животное грозит штраф, а также встреча с сохатым может обернуться больничной койкой.
- Будьте бдительны, снизьте скорость. По ходу движения необходимо осматривать обе обочины на предмет появления диких животных, придорожные полосы, разделительные газоны и встречную полосу, следить за проявлением любого движения, темных силуэтов, - предупреждают в ведомстве. - Наблюдая за обочинами, обращайте особое внимание на появление светящихся глаз, в ночное время их можно заметить на дальнем расстоянии. Если вы заметили одну особь дикого животного, то рядом, возможно, находится ещё несколько особей, будьте внимательны.
ИСТОЧНИК KP.RU