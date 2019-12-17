В Перми закрыли опасный для здоровья детский сад
В Перми после проверки управления Роспотребнадзора по Пермскому краю закрыли опасный для здоровья детский сад на улице Советской. Основным поводом стали многочисленные случаи острой кишечной инфекции у детей.
В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили около 30 нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов. Самые существенные: использование продуктов с истекшим сроком годности, длительное хранение блюд с момента приготовления до отпуска, отсутствие необходимого технологического оборудования и медицинского обслуживания в учреждении.
На основе результатов проверки суд признал руководителя детсада виновной и постановил закрыть садик на 50 суток. Женщина приостановила деятельность дошкольного учреждения до прихода приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU