Пермякам предлагают стать донорами крови до Нового года

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-17T06:23:00+03:00

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В Перми пройдет Всероссийская донорская акция «С новым городом, Служба крови!». Все желающие могут сдать кровь и спасти жизнь или сохранить здоровье.

Перед новогодними каникулами запас донорской крови необходимо пополнить, что в праздники ей смогли обеспечить всех нуждающихся.

ГБУЗ «ПКСПК» обеспечивает кровью более 65 медицинских организаций края. Заготавливает более 21000 л крови в год. Привлекает около 23000 доноров. Это более 30000 спасенных жизней.

- Праздничный сезон – всегда трудное время года для поддержания запасов крови, которые обычно снижаются с конца декабря до середины января. Мы конкурируем за драгоценное время с рождественскими покупками и встречами с друзьями. Количество доноров заметно снижается и из-за зимних недугов, – отмечает Самовольникова Оксана Светославовна, главный врач ГБУЗ «ПКСПК".

Сдать кровь может любой здоровый человек. Особое внимание сейчас уделяют внимание к донорам с кровью резус - отрицательной кровью.

В Перми мероприятие пройдет 23 декабря на Пермской краевой станции переливания крови по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева д.54 с 08:00 до 13:30. Центральным событием акции станет появление Деда Мороза и Снегурочки в донорском холле станции переливания.

ИСТОЧНИК KP.RU