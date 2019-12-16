2019-12-16T18:58:44+03:00
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у пермского ночного клуба

Видео с места происшествия появилось в соцсетях еще 15 декабря
Елена КОНОВА
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Стрельба у клуба в Перми. Видео из Instagram @zhest_perm.

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Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ночного клуба.

Напомним, в выходные в соцсетях появилось видео, якобы сделанное 14 декабря у ночного клуба на Монастырской. На кадрах мужчина, выглядывая из окна черного автомобиля, открывает стрельбу из автомата. Полиция начала проверку.

- Надеюсь, его найдут, - писали пользователи соцсети. - Но патроны, наверно, холостые в автомате.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 16 декабря удалось задержать людей, которые, по предварительным данным, имеют какое-то отношение к произошедшему. Сейчас они находятся в отделе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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