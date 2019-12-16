Инструктора пермского аттракциона осудили за падение ребенка с высоты

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-16T18:34:22+03:00

Инструктора приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей Фото: Василий Вахрин

У него была ненадежная страховка

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В Перми за падение ребенка с высоты осудили инструктора веревочного парка.

30 мая прошлого года группа детей приехала в парк "Тарзанка", расположенный на базе "Динамо". У одного из детей было плохое крепление страховочного снаряжения. Инструктор не проверил его надежность и допустил 10-летнего мальчика на аттракцион. В результате ребенок упал с высоты и получил травмы.

- Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровья гражданину", - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Недавно состоялся суд. Инструктора приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU