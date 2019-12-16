Инструктора пермского аттракциона осудили за падение ребенка с высоты
В Перми за падение ребенка с высоты осудили инструктора веревочного парка.
30 мая прошлого года группа детей приехала в парк "Тарзанка", расположенный на базе "Динамо". У одного из детей было плохое крепление страховочного снаряжения. Инструктор не проверил его надежность и допустил 10-летнего мальчика на аттракцион. В результате ребенок упал с высоты и получил травмы.
- Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровья гражданину", - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Недавно состоялся суд. Инструктора приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU