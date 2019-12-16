За год в новые квартиры микрорайона Любимов переехали 1500 березниковцев

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-16T16:21:55+03:00

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16 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках рабочего выезда в Березниковский городской округ совместно с главным федеральным инспектором Пермского края Сергеем половниковым проинспектировал строительство микрорайона Любимов. Здесь готов к сдаче еще один дом, куда уже в следующем году сможет переехать 341 семья. До конца декабря будет получено Заключение о соответствии (ЗОС), после чего дом будет введен в эксплуатацию. Квартиры в 19-тиэтажном доме сдаются в эксплуатацию с полной отделкой: установлена сантехника, поклеены обои, на полу уложен линолеум, натянут потолок, установлены металлопластиковые окна.

Напомним, в начале года в микрорайоне Березников был сдан дом по ул. Строителей,8 для 376 семей. Всего же в этом году новоселами микрорайона стали порядка 1,5 тысяч человек. Планируется, что в следующем году возможность переехать в новые квартиры получат еще более 1700 семей березниковцев – планируется сдать еще 9 домов (в 6 и 10 кварталах).

Губернатор осмотрел построенный дом, 15 квартал жилого комплекса, где идет обустройство фундаментов будущих высоток, а также 10 квартал, где уже идет отделка в построенных домах и будет построено еще три дома. Во время совещания Максим Решетников дал поручение генеральному директору АО «Корпорация развития Пермского края» Игорю Ведерникову и региональному Минстрою ускорить темпы выбора подрядчика для 10 квартала и строительства других домов необходимо наращивать. Помимо этого глава региона обозначил, что необходимо предусматривать комфортные для жителей дорожные сети, тротуары и освещение.

Новые дома будут обеспечены социальной инфраструктурой – уже построен детский сад на 240 мест, построены межквартальные и дворовые проезды, идет обустройство остановки общественного транспорта. Планируется, что в ближайшие два года в Любимове будут сданы и введены в эксплуатацию сразу несколько социально значимых объектов: второй детский сад для 240 малышей, физкультурно-оздоровительный комплекс и школа на 1224 человека. Учебное заведение планируют сдать в следующем году.

На сегодня уже более 13 тысяч человек получили выплаты, более 5 тыс. из них переехали в новое жильё. В следующем году соцвыплатами будут обеспечены оставшиеся граждане, проживающие в зоне техногенной аварии, признанном таковым до 2019 года.

Для отдыха горожан в микрорайоне появится общественное пространство, оно расположится на Строгановском бульваре. Сквер с большим количеством разнообразных зон отдыха. Проект территории предусматривает детские и спортивные площадки, велодорожки, качели, повсеместное освещение, множество зелёных насаждений, арок, скамеек и других малых архитектурных форм. Отдыхать в новом сквере смогут не только проживающие в микрорайоне, но и все остальные жители городского округа. Планируется, что прогуляться по нему всей семьей или с друзьями можно будет уже через год.

Отметим, сейчас за строительством микрорайона Любимов можно следить в режиме реального времени. Всего в микрорайоне установлено 60 видеокамер, 10 их них — в зоне строительства новых, остальные — на придомовых территориях. Камеры ведут съемку в формате Full HD, работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю, оснащены инфракрасной подсветкой для ночного режима, защищены от дождя, снега и грозовых разрядов, способны работать при низких и высоких температурах.

Строительство ЖК «Любимов» в Березниках находится под контролем Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, и аппарата полномочного представителя Президента в ПФО и Проект финансируется из трёх источников: федерального и краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма финансирования составляет более 10 млрд рублей.