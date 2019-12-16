В Перми подвели итоги конкурса школьных экологических проектов

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-16T15:38:59+03:00

Изменить размер текста: A A

13 декабря подведены итоги конкурса школьных экологических проектов «Пермь - мастерская будущего», организованного ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В 13-й раз пермские нефтепереработчики выступили инициаторами этого экологического «учебного года» на городском уровне. На итоговой конференции победители презентовали результаты реализации своих проектов, обсуждали актуальные вопросы, делились планами на будущее. Самое ценное в конкурсе «Пермь - мастерская будущего» даже не то, что городская среда меняется к лучшему благодаря задумкам школьников, а то, что постепенно меняется экологическое сознание горожан.

В этом году в числе лучших оказались шесть проектов учащихся образовательных учреждений. Ученики школы №132 воплотили в жизнь проекты «Эко-град Terraverde» и «Первые городские соревнования по спортивной орнитологии (бердингу)», учащиеся «Кванториума» - проекты «Историко-экологическая тропа «Егошихинская» и «Игротека с призами с экосимволикой «Экоsapiens», ребята из школы №59 - свой проект «Тайны Черняевского леса», а ученики лицея №8 - «Вторая жизнь мусора».

Также на мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса, присутствовали гости: учащиеся гимназии №8 и школы №93. Все участники получили от предприятия дипломы о реализации проектов. Для них провели мастер-класс по созданию сумки из отживших свое баннеров и развлекательную программу. По словам организаторов конкурса, в этом году проекты ребят отличались хорошим уровнем.

- Наша задача - обратить внимание детей на мир вокруг, привить чувство заботы об окружающей среде. Цель конкурса в том, чтобы научить их инструментам, которые помогут воплощать в жизнь проекты, делая мир вокруг лучше. Очень важно воспитывать детей созидателями, а не потребителями. Надеюсь, что следующий год подарит нам новые, не менее интересные проекты. А главное, что у детей горят глаза, им нравится придумывать, защищать и воплощать в жизнь свои идеи, - рассказала помощник генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» по связям с общественностью Вера Мартынюк.