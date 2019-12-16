2019-12-16T15:24:55+03:00
Общество

В Пермском крае «Ласточка» перевезла 500 тысяч человек

Электропоезд появился в Прикамье 1 ноября 2019
Лилия Абибулаева
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Полумиллионного пассажира зафиксировали в пятницу, 13 декабря.Полумиллионного пассажира зафиксировали в пятницу, 13 декабря.Фото: архив "КП"
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За год на новом скоростном электропоезде «Ласточка» проехались 500 тысяч человек. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что полумиллионного пассажира зафиксировали в пятницу, 13 декабря.

Полине Лепехиной из Кунгура руководство АО «Пермская пригородная компания» и СвЖД вручили памятный подарок. Девушка каждые выходные приезжает на «Ласточке» домой.

Первая «Ласточка» появилась в Пермском крае 1 ноября 2018 года. Не так давно стартовала «Ласточка» до Екатеринбурга. Время в пути составит 5 часов 16 минут. Обратно из Екатеринбурга «Ласточка» выйдет в 17.16, на Пермь II прибудет в 22.52.Время в пути - 5 часов 26 минут. Быстрее разогнаться не позволяют состояние рельсов и крутые повороты и склоны по пути следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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