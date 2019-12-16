Глава Орджоникидзевского района проверил состояние тротуаров и дорог
Евгений Карабатов по поручению главы города провел рейд по территории Орджоникидзевского района. Вместе с ним на улицы района вышли заместитель Вадим Казанцев и директор МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» Вячеслав Чащухин.
Особое внимание было уделено состоянию пешеходных зон и тротуаров, подходам к объектам социальной сферы и объектам потребительского рынка. В целом Евгений Карабатов отметил, что работы по подметанию и подсыпке тротуаров проведены. Однако есть несколько замечаний. В основном пешеходные дорожки в плохом состоянии на придомовых территориях.
Управляющим компаниям направлены уведомления о приведении территорий в нормативное состояние, в случае повторного нарушения в их отношении будет возбуждено административное производство.
- Практика пеших обходов будет продолжена, следующий маршрут будет составлен на основе сообщений жителей района, - отметил глава Орджоникидзевского района. - Для оперативного решения вопросов, связанных с некачественным содержанием пешеходных зон и тротуаров, ликвидации наката и наледи прошу оставлять информацию в комментариях или по телефонам: 284-35-35, 263-47-71.
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