Бывшего руководителя проекта строительства пермского зоопарка отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-16T14:42:13+03:00

Там он пробудет до 12 февраля

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В Перми избрали меру пресечения бывшему руководителю строительства зоопарка. Издание «Business Class» сообщает, что Илью Козырева отправили в СИЗО на два месяца.

Решение об избрании меры пресечения было принято в выходные.

Илью Козырева задержали в конце прошлой недели. Его подозревают в хищении 130 миллионов рублей.

Уголовное дело по факту хищения в отношении неустановленных лиц возбудили еще в августе. Издание сообщает, что по версии следствия, похищенные деньги выделялись на разработку проектной документации и выполнения работ второго этапа первой очереди строительства объекта.

Контракт между УКС и АО «РЖДстрой№ был подписан, но в документах были недостоверные сведения об объеме и стоимости работ.

В СИЗО бывший руководитель строительства проведет до 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU