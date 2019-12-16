Бывшего руководителя проекта строительства пермского зоопарка отправили в СИЗО
В Перми избрали меру пресечения бывшему руководителю строительства зоопарка. Издание «Business Class» сообщает, что Илью Козырева отправили в СИЗО на два месяца.
Решение об избрании меры пресечения было принято в выходные.
Илью Козырева задержали в конце прошлой недели. Его подозревают в хищении 130 миллионов рублей.
Уголовное дело по факту хищения в отношении неустановленных лиц возбудили еще в августе. Издание сообщает, что по версии следствия, похищенные деньги выделялись на разработку проектной документации и выполнения работ второго этапа первой очереди строительства объекта.
Контракт между УКС и АО «РЖДстрой№ был подписан, но в документах были недостоверные сведения об объеме и стоимости работ.
В СИЗО бывший руководитель строительства проведет до 12 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU