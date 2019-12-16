2019-12-16T14:42:13+03:00
Общество

Бывшего руководителя проекта строительства пермского зоопарка отправили в СИЗО

Там он пробудет до 12 февраля
Лилия Абибулаева
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Илью Козырева задержали в конце прошлой неделиИлью Козырева задержали в конце прошлой неделиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Перми избрали меру пресечения бывшему руководителю строительства зоопарка. Издание «Business Class» сообщает, что Илью Козырева отправили в СИЗО на два месяца.

Решение об избрании меры пресечения было принято в выходные.

Илью Козырева задержали в конце прошлой недели. Его подозревают в хищении 130 миллионов рублей.

Уголовное дело по факту хищения в отношении неустановленных лиц возбудили еще в августе. Издание сообщает, что по версии следствия, похищенные деньги выделялись на разработку проектной документации и выполнения работ второго этапа первой очереди строительства объекта.

Контракт между УКС и АО «РЖДстрой№ был подписан, но в документах были недостоверные сведения об объеме и стоимости работ.

В СИЗО бывший руководитель строительства проведет до 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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