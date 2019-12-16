2019-12-16T14:23:51+03:00
Общество

Губернатор Прикамья ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Эфир будет посвящен итогам года
Лилия Абибулаева
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Эфир будет посвящен итогам уходящего года. Фото: @Instagram Максима РешетниковаЭфир будет посвящен итогам уходящего года. Фото: @Instagram Максима Решетникова
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Максим Решетников сообщил в социальных сетях о том, что готов пообщаться с пермяками, обсудить насущные проблемы и ответить на вопросы. Губернатор Прикамья проведет очередной прямой эфир в своем Instagram-аккаунте. Он будет посвящен итогам уходящего года.

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Губернатор Прикамья ответит на вопросы жителей в прямом эфире
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Пермяки могут задавать интересующие вопросы под последним постом в Instagram губернатора. Максим решетников ответит на них во вторник, 17 декабря, в 19:00.

Напомним, ранее мы писали о том, что предыдущий прямой эфир Максим Решетников проводил в октябре. Тогда он рассказал о подготовке к зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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