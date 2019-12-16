В Перми ищут Снегурочку для новогоднего шоу на эспланаде

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-16T14:31:50+03:00

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В Перми объявили конкурс. Для новогоднего шоу на эспланаде разыскивают Снегурочку. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно отправить минутный ролик и отправить организаторам. Внучку Деда Мороза выберут сами пермяки.

До Нового года осталось совсем чуть-чуть. На эспланаде продолжается строительство ледового городка, артисты готовят праздничную программу. Вот только есть одна проблема - нет Снегурочки. Администрация объявила конкурс на лучшую Снегурочку. Обязательные условия для победы: делать добрые дела и иметь доброе сердце.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять короткую видеовизитку (до 1 минуты) и рассказать о себе от первого лица. Заявку со своими контактными данными нужно прислать на почту 2020perm@gmail.com до 20 декабря.

- Лучшие из визиток, которые отберет режиссерская группа, будут опубликованы в группе «Мой город – Пермь!» ВКонтакте, где жители города смогут проголосовать за одну из финалисток в режиме онлайн, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Результаты будут объявлены 25 декабря, а в Новогоднюю ночь главной Снегурочке Перми предстоит выйти на сцену в рамках новогодней программы в ледовом городке на эспланаде и поздравить жителей и гостей города с Новым 2020-ым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU