2019-12-16T13:30:30+03:00
Происшествия

В полиции рассказали подробности о стрельбе из автомата у ночного клуба в Перми

ЧП произошло 14 декабря
Лилия Абибулаева
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Во время стрельбы никто не пострадалВо время стрельбы никто не пострадалФото: Василий Вахрин
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В субботу, 14 декабря, около ночного клуба в Перми неизвестный мужчина высунулся из окна черного автомобиля и открыл стрельбу из автомата.

По факту ЧП пермская полиция проводит проверку, устанавливается личность подозреваемого. С места стрельбы были изъяты гильзы от автомата. В ГУ МВД сообщили, что мужчина стрелял холостыми патронами.

- По результатам экспертизы установлено, что гильзы, изъятые с места происшествия, являются гильзами от холостых патронов светозвукового действия. Данные патроны являются штатными для списанного охолощенного оружия, т.е. приведенного в состоянии непригодности для производства выстрела боевыми патронами, - отметили в ведомстве.

Во время стрельбы никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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