16 декабря началось заселение нового дома от ПЗСП по улице Костычева, 32

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-16T12:38:03+03:00

Сегодня в продаже у группы компаний есть квартиры на любой вкус в разных районах Перми

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Новый 10-этажный дом по ул. Костычева, 32 – представитель фирменной серии ПЗСП Э-600. Начиная с этого года, чтобы соответствовать веяниям сегодняшнего дня, ПЗСП внес изменения в проектирование мест общего пользования. Новосёлов дома по ул. Костычева, 32 порадуют просторные холлы с дизайнерской отделкой; входы в подъезды расположены на уровне земли. В квартирах выполнена полная отделка: поклеены светлые обои, установлены качественные входные и межкомнатные двери производства ПЗСП, плитка в ванной комнате выложена по всем стенам. Во дворе дома выполнено благоустройство, установлены детские игровые площадки для детей разного возраста, спортивные тренажеры. Для безопасности жителей действует система «Вижу всё!»: снаружи дома, в лифтах и холлах первого этажа установлены камеры видеонаблюдения.

Отметим, что все квартиры в доме были проданы за две недели с момента старта продаж, что говорит о высоком уровне доверия покупателей к ПЗСП и, конечно, подчеркивает статус микрорайона Пролетарский. Это отличный район с развитой инфраструктурой, где созданы все условия для комфортной жизни.

«ПЗСП строит современное, комфортное жилье, соответствующее всем ожиданиям покупателей, поэтому пермяки активно интересуются возможностью приобрести квартиры от надёжного застройщика», - отмечают в компании.

Сегодня в продаже у группы компаний ПЗСП есть квартиры на любой вкус в разных районах города Перми. Так, в центре города в микрорайоне Мильчакова строится дом по ул. Кисловодская, 12, в микрорайоне Вышка-2 идет работа над домами по ул. Иньвенская, 19 и Целинная, 53, в Кировском районе идет возведение дома на ул. Ушакова, 15.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Застройщик: ООО «Спецстрой Костычева, 32». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

* ул. Кисловодская, 12 застройщик: ООО «Спецстрой Кисловодская, 12», ул. Иньвенская, 19 застройщик: АО «ПЗСП», ул. Целинная, 53 застройщик: ООО «Спецстрой Целинная, 53», ул. Ушакова, 15 застройщик: ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15»