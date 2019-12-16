Пермяки могут оперативно получить консультацию по вопросам градостроительства
Пермяки смогут получить ответы на вопросы о порядке и сроках оказания муниципальных услуг.
Жителям города достаточно зайти на портал ИСОГД и оставить вопрос. Направленное обращение в разделе «Задать вопрос» будет обработано, а ответ направлен на указанную электронную почту заявителя.
Сервис обеспечения градостроительной деятельности позволяет не только самостоятельно найти информацию по интересующему вопросу, но и отправить обращение в электронном виде в городской департамент градостроительства и архитектуры.
Он необходим для информирования граждан по вопросам градостроительства, а также повышения удобства поиска сведений по порядку и срокам оказания муниципальных услуг департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми. Новый сервис позволяет получить консультацию и подать обращение в электронном виде, что соответствует современным тенденциям цифровизации процессов деятельности органов местного самоуправления.
ИСТОЧНИК KP.RU