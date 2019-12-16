Пермская прокуратура проведет проверку после пожара на концерте Макса Коржа
Прокуратура Мотовилихинского района проверит соблюдение техники безопасности в УДС «Молот» во время концерта Макса Коржа.
В пятницу, 13 декабря Макс Корж дал концерт в УДС "Молот" в Перми. Фанаты зажгли десятки фаеров, которые пришлось тушить пожарным. Как сообщили очевидцы, нарушителей пытались задержать, но те убежали.
Представители прокуратуры и госпожнадзора оценят действия администрации дворца спорта и организаторов по соблюдению требований пожарной безопасности.
По итогам проверки при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU