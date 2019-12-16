Пермская прокуратура проведет проверку после пожара на концерте Макса Коржа

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-16T12:07:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Мотовилихинского района проверит соблюдение техники безопасности в УДС «Молот» во время концерта Макса Коржа.

В пятницу, 13 декабря Макс Корж дал концерт в УДС "Молот" в Перми. Фанаты зажгли десятки фаеров, которые пришлось тушить пожарным. Как сообщили очевидцы, нарушителей пытались задержать, но те убежали.

Представители прокуратуры и госпожнадзора оценят действия администрации дворца спорта и организаторов по соблюдению требований пожарной безопасности.

По итогам проверки при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Было страшно". На выступлении Макса Коржа в Перми пожарные тушили фаеры, которые зажгли фанаты. По словам очевидцев, нарушителей пытались поймать, но не успели [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU