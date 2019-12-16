2019-12-16T12:07:59+03:00
Происшествия

Пермская прокуратура проведет проверку после пожара на концерте Макса Коржа

ЧП произошло 13 декабря
Лилия Абибулаева
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Представители проверят соблюдение требований пожарной безопасностиПредставители проверят соблюдение требований пожарной безопасностиФото: Василий Вахрин
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Прокуратура Мотовилихинского района проверит соблюдение техники безопасности в УДС «Молот» во время концерта Макса Коржа.

В пятницу, 13 декабря Макс Корж дал концерт в УДС "Молот" в Перми. Фанаты зажгли десятки фаеров, которые пришлось тушить пожарным. Как сообщили очевидцы, нарушителей пытались задержать, но те убежали.

Представители прокуратуры и госпожнадзора оценят действия администрации дворца спорта и организаторов по соблюдению требований пожарной безопасности.

По итогам проверки при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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