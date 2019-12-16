Пермяки смогут узнать о налогах в экспортной деятельности на бесплатном семинаре

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-16T11:33:00+03:00

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Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» подготовила бесплатный образовательный семинар на тему «Налоги в экспортной деятельности». Он состоится 18 декабря с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Ленина, 70, 2 этаж, зал совещаний.

На семинаре можно будет узнать основные аспекты налогообложения, с которыми сталкиваются при экспортной деятельности, как выбрать подходящую систему налогообложения и минимизировать налоговые риски на каждом этапе экспортного проекта. Также экспортерам помогут подготовиться к налоговой проверке контракта.

В частности, за день курса слушателям расскажут, как провести анализ влияния выбранной системы налогообложения на экономику экспортного контракта, какие существуют четыре сценария возврата НДС (целевой, осложненный, нежелательный и ускоренный), познакомят с перечнем налоговых правонарушений и развеют пять мифов об общении с налоговыми инспекторами, расскажут о сроках обжалования вступивших и не вступивших в силу ненормативных актов налоговых органов.

Зачислиться на обучение по образовательной программе можно через портал Школы экспорта АО «Российский экспортный центр». Для этого сначала необходимо зарегистрировать свой личный кабинет на портале www.exportedu.ru (если ранее он не был зарегистрирован), а потом зарегистрироваться на мероприятие по ссылке. Также нужно прикрепить направление на обучение по шаблону (посмотреть его можно здесь).

Задать уточняющие вопросы по регистрации на семинар можно сотрудникам Центра поддержки экспорта по телефону (342) 208-77-55 или по e-mail: info@perm-export.ru.