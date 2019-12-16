Около 1700 человек приняли участие в открытии «Ледового сезона» в Перми

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-16T11:09:32+03:00

На мероприятии присутствовали известные политики и спортсмены Фото: архив "КП"

Старт был дан на 8 городских площадках

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В Перми в воскресенье, 15 декабря, открылся «Ледовый сезон». В проекте принимают участие 8 городских катков. На каждом состоялось торжественное открытие.

Самым массовым открытие стало на стадионе «Юность». С 20:00 до 22:00 на лед вышли порядка 1000 человек. На мероприятии присутствовали министр спорта Владимир Епанов, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов. Для горожан прошли показательные выступления фигуристов, конкурсы на призы хоккейного клуба «Молот-Прикамье» и баскетбольного клуба «Парма».

Всего в торжественном открытии приняли участие 1700 человек.

В этом сезоне пермяки могут бесплатно покататься на 8 городских катках:

«Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26). Еще одним бесплатным местом занятий в этом году станет каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).

Пользоваться бесплатно этими катками все желающие смогут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU