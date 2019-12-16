В Перми возродили муниципальный автопарк
В Перми постепенно внедряют новую транспортную модель. Для граждан создаются наиболее комфортные условия проезда. Так, одним из пунктов, на который обратили внимание власти Перми в этом году, - закупка новых трамваев и автобусов.
Так, в этом году за счет краевого и городского бюджетов было приобретено 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов марки Volgabus. Не остались в стороне и частные перевозчики. Некоторые автотранспортные предприятия уже начали обновление своих парков. Кроме того, особое внимание уделяется экологичности общественного транспорта. Все купленные автобусы соответствуют классу экологичности не ниже Евро-5.
Также в ближайшее время в краевую столицу поступят новые трамваи.
Всего с мая по ноябрь на автобусных маршрутах пилотного проекта было перевезено свыше 12 миллионов пассажиров, более 2 миллионов раз была совершена безналичная оплата проезда. Бесплатной пересадкой за 7 месяцев действия проекта воспользовались порядка 745 тысяч раз
ИСТОЧНИК KP.RU