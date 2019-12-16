2019-12-16T10:44:20+03:00
Происшествия

Заключенный колонии в Приморском крае похитил у пермяков больше 100 тысяч рублей

Мужчину признали виновным в 9 преступлениях [видео]
Лилия Абибулаева
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Мошенник обманом узнавал номера карт, cvc коды и пароли из смс-сообщений, поступавших на телефоны потерпевших.Мошенник обманом узнавал номера карт, cvc коды и пароли из смс-сообщений, поступавших на телефоны потерпевших.Фото: Василий Вахрин
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В Кировском районном суде Перми вынесли приговор обвиняемому в серии телефонных краж. 40-летний мужчина отбывал наказание в колонии в Приморском крае, но умудрился совершить 9 преступлений.

Заключенный колонии в Приморском крае похитил у пермяков больше 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина звонил жителям Пермского края и сообщал о том, что они в течение долгого времени платят за услугу, которой не пользовались и есть возможность вернуть компенсацию. Мошенник обманом узнавал номера карт, cvc коды и пароли из смс-сообщений, поступавших на телефоны потерпевших. Таким образом он получал доступы к счетам граждан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мужчине удалось похитить больше ста тысяч рублей. Его признали виновным в 9 преступлениях и приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима. Также мошенник заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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