На дорогах Перми за прошедшую неделю пострадали 30 человек

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-16T10:21:42+03:00

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В ГИБДД по Перми подвели итоги аварийности на городских дорогах за прошлую неделю.

На дорогах Перми с 9 по 15 декабря произошло 25 аварий, в который пострадали 30 человек, 2 человека получили смертельные травмы. Среди пострадавших есть и дети. Всего за прошедшую неделю в ДТП пострадали три несовершеннолетних.

Также сотрудникам Госавтоинспекции удалось пресечь 3389 аварий. Большая часть их них связана с тем, что водители не предоставляют преимущества пешеходам. Кроме того, сотрудники ГИБДД остановили 71 пьяного водителя.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП пострадала 34-летняя женщина. Авария произошла в Индустриальном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU