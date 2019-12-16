2019-12-16T09:30:49+03:00
Общество

Филиал «Азот» завершает год 150-летия Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева

В интеллектуальном турнире соревновались 12 команд из школ и учреждений Березников
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» организовал интеллектуально-развлекательную игру для школьников «Эйнштейн party». Этим завершился цикл мероприятий, посвященных 150-летию Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева.

В интеллектуальном турнире соревновались 12 команд из школ и учреждений дополнительного образования города Березники. Всего приняли участие около 100 детей в возрасте 11-13 лет. В семи турах школьникам задавались вопросы, за определенное время команды должны были ответить. На одном из этапов прозвучали вопросы о Д.И.

Менделееве, Периодической таблице и её элементах. Участники игры показали отличные знания в химии. Первое место по количеству баллов заняла команда из гимназии №9 «Мозгошмыги», второе – «М3» школы №3, тройку победителей замкнула команда «ДНК» из 30 школы.

Напомним, год, посвященный Периодической таблице Д.И. Менделеева, открыла олимпиада по химии среди школьников. В рамках цикла мероприятий был создан телепроект «Лица завода. ЭЛЕМЕНТарно», в котором рассказывается о жизни молодых сотрудников и их увлечениях. Самым масштабным событием стал арт-моб «Нарисуй свой элемент», в нем приняло участие около 130 березниковцев. Он вошел Книгу рекордов России под названием «Наибольшая площадь таблицы Менделеева, состоящая из изображений химических элементов, в России». Общая площадь таблицы составила 63 м2. Подготовка заняла около месяца, более 300 жителей города Березники сделали таблички элементов своими руками.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

- Эта игра – яркий аккорд, которым мы завершаем год, посвященный юбилею Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева. Мы рады, что такое большое количество жителей города, школьников откликнулось на наши предложения и приняли участие в проектах. Мы постарались сделать их не только интересными, но и образовательными.

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