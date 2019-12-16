В Пермском крае открылась первая ледовая переправа

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-16T09:12:00+03:00

Лед в этом месте может выдержать до 5 тонн Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В Соликамском городском округе открыли первую в этом сезоне ледовую переправу. Она соединяет поселок Тюлькино с деревней Тюлькино. Лед в этом месте может выдержать до 5 тонн. Всего в Пермском крае планируют открыть 12 переправ.

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают, что выезжать на переправу нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч.

Также перед выездом на лед необходимо отключить блокировку дверей, исключить остановки, рывки, развороты и обгоны. Кроме того, на льду нельзя перегружать автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU