В Пермском крае открылась первая ледовая переправа
Всего планируют открыть 12
Лед в этом месте может выдержать до 5 тоннФото: Василий Вахрин
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В Соликамском городском округе открыли первую в этом сезоне ледовую переправу. Она соединяет поселок Тюлькино с деревней Тюлькино. Лед в этом месте может выдержать до 5 тонн. Всего в Пермском крае планируют открыть 12 переправ.
В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают, что выезжать на переправу нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч.
Также перед выездом на лед необходимо отключить блокировку дверей, исключить остановки, рывки, развороты и обгоны. Кроме того, на льду нельзя перегружать автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU