Подрядчика для строительства нового здания галереи начнут выбирать в декабре
Власти Прикамья планируют запустить конкурс на выбор подрядчика для строительства нового здания художественно галереи. Издание «Business Class» сообщает о том, что вся проектная документация уже прошла все необходимые экспертизы и получила одобрение.
Галерея переедет на завод им. Шпагина. Там под строительство выделили площадку площадью 16 тысяч кв.метром. Новая галерея должна открыть двери для посетителей в 2023 году. По предварительной информации, на реализацию проекта выделили 4,9 миллиардов рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что питерская компания разработает проект для театра оперы и балета в Перми. Цена контракта составила 221 миллион рублей
ИСТОЧНИК KP.RU