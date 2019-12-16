Подрядчика для строительства нового здания галереи начнут выбирать в декабре

СЕГОДНЯ 08:12 2019-12-16T08:12:22+03:00

Новая галерея должна открыть двери для посетителей в 2023 году Фото: Василий Вахрин

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Власти Прикамья планируют запустить конкурс на выбор подрядчика для строительства нового здания художественно галереи. Издание «Business Class» сообщает о том, что вся проектная документация уже прошла все необходимые экспертизы и получила одобрение.

Галерея переедет на завод им. Шпагина. Там под строительство выделили площадку площадью 16 тысяч кв.метром. Новая галерея должна открыть двери для посетителей в 2023 году. По предварительной информации, на реализацию проекта выделили 4,9 миллиардов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что питерская компания разработает проект для театра оперы и балета в Перми. Цена контракта составила 221 миллион рублей

ИСТОЧНИК KP.RU