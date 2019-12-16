В Перми из горящего дома эвакуировали 56 человек

СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-16T07:52:17+03:00

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В Дзержинском районе Перми произошел пожар в квартире пятиэтажного дома.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о том, что сообщение о пожаре поступило в 20:53. На место выехали 28 человек личного состава и 11 единиц техники. Горела квартира на 4 этаже пятиэтажного дома.

Из здания самостоятельно вышли 56 человек. Когда пожар удалось потушить, оказалось, что загорелись вещи. Площадь пожара составила 5 кв.метров.

Погибших и пострадавших во время ЧП нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ночью сгорел частный дом. По словам очевидцев, это был последний деревянный дом в округе. Все остальное пространство застроили многоэтажками. Ночью дом загорелся. Огонь полностью объял строение. Вверх поднимались клубы черного дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU