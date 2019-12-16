В Перми женщина отсудила компенсацию за незаконный арест автомобиля
Жительница Перми обратилась в суд с иском к управлению службы судебных приставов. Пермячка просила взыскать компенсацию за моральный ущерб.
В отношении пермячки в конце 2018 года было возбуждено исполнительное производство. В мае 2019 года судебные приставы наложили на транспортное средство женщины арест. Но процедуру изъятия произвели с нарушением. Приставы назначили нового ответственного за хранение автомобиля.
Также стоимость автомобиля значительно превышала сумму долга.
Учитывая обстоятельства и то, что женщина регулярно вносила платежи в счет погашения долга, суд встал на сторону истицы.
ИСТОЧНИК KP.RU