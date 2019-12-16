В Перми женщина отсудила компенсацию за незаконный арест автомобиля

СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-16T07:13:53+03:00

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Жительница Перми обратилась в суд с иском к управлению службы судебных приставов. Пермячка просила взыскать компенсацию за моральный ущерб.

В отношении пермячки в конце 2018 года было возбуждено исполнительное производство. В мае 2019 года судебные приставы наложили на транспортное средство женщины арест. Но процедуру изъятия произвели с нарушением. Приставы назначили нового ответственного за хранение автомобиля.

Также стоимость автомобиля значительно превышала сумму долга.

Учитывая обстоятельства и то, что женщина регулярно вносила платежи в счет погашения долга, суд встал на сторону истицы.

ИСТОЧНИК KP.RU