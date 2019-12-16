2019-12-16T06:47:23+03:00
Происшествия

В Перми в ДТП пострадала 34-летняя женщина

Авария произошла в Индустриальном районе Перми
Лилия Абибулаева
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Пострадавшую осмотрели врачи "скорой"Пострадавшую осмотрели врачи "скорой"
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В Перми столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал 34-летняя женщина.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что авария произошла днем в воскресенье, 15 декабря, на перекрестке Мира и советской Армии. В результате столкновения двух легковушек пострадала 34-летняя пермячка. На место аварии приехала бригада «скорой помощи». Женщину осмотрели врачи и рекомендовали амбулаторное лечение.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в страшной аварии в Прикамье погибли три человека. Столкнулись автомобили "Лада" и "Рено".На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства устанавливаются, в том числе и причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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