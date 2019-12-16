В Перми в ДТП пострадала 34-летняя женщина
В Перми столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал 34-летняя женщина.
Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что авария произошла днем в воскресенье, 15 декабря, на перекрестке Мира и советской Армии. В результате столкновения двух легковушек пострадала 34-летняя пермячка. На место аварии приехала бригада «скорой помощи». Женщину осмотрели врачи и рекомендовали амбулаторное лечение.
Подробности аварии уточняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что в страшной аварии в Прикамье погибли три человека. Столкнулись автомобили "Лада" и "Рено".На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства устанавливаются, в том числе и причины ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU