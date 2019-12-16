В Перми с высоты упала 35-летняя женщина

СЕГОДНЯ 06:26 2019-12-16T06:29:04+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в 8:00 в воскресенье, 15 декабря, с высоты упала женщина.

35-летняя пермячка выпала с третьего этажа жилого дома на улице 9 Мая. Очевидцы вызвали «скорую». Медики осмотрели пострадавшую и отправили ее с травмами в городскую клиническую больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 32-летняя женщина упала с 9 этажа и погибла. На место трагедии выехала бригада «скорой помощи». 32-летнюю пермячку отправили в городскую больницу им. Тверье. Врачи боролись за жизнь 32-летней женщины, но спасти ее не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU