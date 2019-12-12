Российские брокеры за 9 месяцев 2019 года подняли чистую прибыль в 13 раз

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-12T14:17:12+03:00

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За 9 месяцев 2019 года российские брокеры подняли чистую прибыль в 13 раз. Однако не всем компаниям удалось увеличить этот параметр. В числе тех, кто смог продемонстрировать улучшение показателей прошлых лет – компания БКС, которая заработала 2571,4 млн рублей чистой прибыли, при этом изменение за год составило 36,4%, а общая выручка превысила 5649,6 млн рублей.

Компании доверяют все большее количество человек. Это можно увидеть по постоянно растущему числу пользователей, которые отдают предпочтение компании: так, 31 декабря 2018 года число клиентов превышало 330 тысяч человек, а к 30 ноября 2019 года – выросло почти до 410 тысяч.

«БКС брокер» предоставляет начинающим и практикующим инвесторам удобные и технологичные решения, постоянно работает над созданием инновационных технологий, услуг, проектов и эффективных каналов обслуживания.

Отдельное внимание в компании уделяется разработке мобильных сервисов: ежегодно улучшается и обновляется функционал действующих приложений и создаются новые высокоэффективные мобильные и веб-платформы.

Напомним, в конце октября 2019 года «БКС Брокер» стал одним из первых брокеров, кто дал своим пользователям возможность пополнять брокерские счета с использованием Системы Быстрых Платежей. Подключение брокера к системе и технологическую поддержку обеспечил Банк Русский Стандарт. Благодаря PULL-режиму проведения платежей, пополнять счета клиентов профессиональных участников фондового рынка можно мгновенно: средства перечисляются на брокерские счета и счета доверительного управления для покупки ценных бумаг. Важно, что провести платеж можно из любой точки земного шара, где есть доступ в интернет: не только в личном кабинете на сайте, но и с мобильного телефона.

Уже сейчас интерес к новой технологии активно растет, в будущем большее число клиентов оценит оперативный сервис пополнения счета клиента с помощью QR-кода, что позволит расширить привычный набор финансовых инструментов.