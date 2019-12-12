Более 16 млн рублей выделил филиал «Азот» на деятельность заводского Совета ветеранов

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-12T13:21:31+03:00

В центре - один из ветеранов Анатолий Чудинов. Фото пресс-службы предприятия

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Ветераны филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» рассказали об итогах работы за три года на отчетно-выборной конференции организации.

В Совете ветеранов предприятия состоит 2 282 человека, в том числе двое – участники Великой Отечественной войны, 39 тружеников тыла, трое узников концлагерей, детей защитников Отечества – 21 чел., репрессированных – 26 чел., блокадников – 1 чел., участников локальных войн – 1 чел.

В прошлом году организация ветеранов филиала «Азот» отметила 60-летие. Главные направления работы – оздоровление пенсионеров, культурно-массовая и спортивная работа, организация досуга. Ежегодно предприятие выделяет серьезные средства на деятельность организации. Так, в 2018 году – 14,8 млн рублей, в этом году – 15,4 млн рублей, на 2020 год запланировано – 16,4 млн рублей.

Организация ветеранов активно сотрудничает с Советом активной молодежи филиала «Лига лидеров». Совместно проводят интеллектуальные игры, праздничные мероприятия, поездки по Пермскому краю. В организации работает театр миниатюр, хор «Лейся песня», лекторий «Помоги себе», клубы по интересам для садоводов и любителей рукоделия. Ветераны-азотчики могут отдохнуть в профилактории «Уральские самоцветы», а также получить материальную помощь для приобретения лекарственных препаратов и посещения платных врачей-специалистов.

Команда ветеранов принимает активное участие в комплексной спартакиаде филиала «Азот», организуют сплавы по рекам Пермского края,, посещают спортивные секции по настольному теннису, аэробике и группу здоровья.

Как отметила на отчетно-выборной конференции Маргарита Русинова, руководитель городской ветеранской организации, организация ветеранов «Азота» во многом является примером для своих коллег в городе и принимает самое активное участие в общих мероприятиях.

Председателем заводской организации ветеранов вновь избрана Татьяна Шеломова.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

- Руководство предприятия всегда поддерживает сотрудников, даже после их ухода на пенсию. Мы оказываем материальную и организационную поддержку Совету. Сейчас совместно с ветеранами, молодежью, профсоюзом и трудовым коллективом готовимся к 75-тилетнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Впереди у нас много совместных ярких творческих мероприятий.