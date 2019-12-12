2019-12-12T12:39:48+03:00
Общество

В Прикамье женщина отсудила 300 тысяч рублей у работодателя за мокрый пол на предприятии

Она поскользнулась и получила серьезную травму
Лилия Абибулаева
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Врачи диагностировали у женщины закрытый перелом позвоночникаВрачи диагностировали у женщины закрытый перелом позвоночникаФото: Василий Вахрин
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В суд с иском к своему работодателю о компенсации морального вреда обратилась жительница Прикамья.

В январе 2019 года женщина поднималась по лестнице на предприятии, поскользнулась на мокром керамической плитке и упала, скатившись по ступенькам на спине, пытаясь удержаться за перила. Врачи диагностировали у женщины закрытый перелом позвоночника со смещением. Травму квалифицировали как тяжкую.

В пресс-службе краевого суда отметили, что в действиях сотрудницы не было грубой неосторожности, и пол был мокрый по вине работодателя. Он должен был обеспечить для сотрудников безопасные условия труда, чтобы не возникало несчастных случаев.

Суд признал виновным работодателя и взыскал с него 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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