В Прикамье жителя Кемерово поймали с поддельными документами
В Прикамье задержали жителя Кемерово за подделку документов. Мужчина попался, когда его остановили инспекторы ГИБДД.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, сообщают, что в июле 2019 года в районе деревни Ергач остановили автомобиль жителя Кемеровской области. Мужчина предоставил документы, но они показались сотрудникам полиции подозрительными. Госавтоинспекторы заметили признаки подделки.
Чтобы доказать, что документы настоящие, мужчина предоставил справку о профессии и карточку водителя. Все документы изъяли и передали на экспертизу, которая подтвердила подозрения полицейских.
Позже выяснилось, что задержанный никогда не учился в автошколе и прав не имеет.
ИСТОЧНИК KP.RU