В Прикамье жителя Кемерово поймали с поддельными документами

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-12T12:17:25+03:00

Все документы изъяли и передали на экспертизу Фото: Василий Вахрин

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В Прикамье задержали жителя Кемерово за подделку документов. Мужчина попался, когда его остановили инспекторы ГИБДД.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, сообщают, что в июле 2019 года в районе деревни Ергач остановили автомобиль жителя Кемеровской области. Мужчина предоставил документы, но они показались сотрудникам полиции подозрительными. Госавтоинспекторы заметили признаки подделки.

Чтобы доказать, что документы настоящие, мужчина предоставил справку о профессии и карточку водителя. Все документы изъяли и передали на экспертизу, которая подтвердила подозрения полицейских.

Позже выяснилось, что задержанный никогда не учился в автошколе и прав не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU