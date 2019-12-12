2019-12-12T12:02:35+03:00
Общество

Пассажиропоток пермского аэропорта превысил 1,5 миллиона человек

В аэропорту подвели итоги за 11 месяцев 2019 года
Лилия Абибулаева
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Первый раз отметку 1,5 миллиона пассажиров пермский аэропорт достиг 25 декабря 2018 годаПервый раз отметку 1,5 миллиона пассажиров пермский аэропорт достиг 25 декабря 2018 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С начала 2019 года пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала.

За 11 месяцев уходящего года количество пассажиров превысило 1,5 миллиона. Только в ноябре через пермский аэропорт прошли 122 414 человек. На внутренних линиях в ноябре было обслужено 104 027 пассажиров, рост к прошлогодним показателям составил 4,4 %. На международных рейсах пассажиропоток увеличился на 37,0 % до 18 387 человек

В пресс-службе аэровокзала отмечают, что за прошедшие 11 месяцев почти на 5 % увеличилось количество пассажиров на внутренних линиях. На международных направлениях также виден значительный прирост - 26,5% и 301 044 человек.

Первый раз отметку 1,5 миллиона пассажиров пермский аэропорт достиг 25 декабря 2018 года. В этом годы прошлогодний рекорд был побит на месяц раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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