2019-12-12T11:47:58+03:00
Общество

В прикамском техникуме остановили работу опасного для жизни станка

Оборудование не соответствовало требованиям безопасности
Лилия Абибулаева
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Оборудование опесатали на 90 сутокОборудование опесатали на 90 сутокФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В одном из учебных заведений Пермского края использовалось оборудование, не отвечающее требованиям безопасности. Специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения и признали станок, на котором обучались студенты-каменщики опасным для жизни и здоровья.

Оборудование находилось в помещении без вытяжной вентиляции, там отсутствовали средства индивидуальной и коллективной защиты. Станок опечатали на 90 суток. Директора учебного заведения предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

За исполнением решения суда будут следить сотрудники службы судебных приставов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми закрыли опасное для здоровья кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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